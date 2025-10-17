Beauté

Fantasmagory : la vanille en état de grâce

Louis Vuitton signe une nouvelle rêverie olfactive : Fantasmagory, septième chapitre de la collection Les Extraits, imaginée par Jacques Cavallier Belletrud.

17.10.2025 by Laure Ambroise

