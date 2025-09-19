Articles associés

Cheveux : montez le volume !

Beauté

Cheveux : montez le volume !

Vos cheveux manquent de pep’s, de brillance et perdent en densité ? Façon ordonnance capillaire, voici les meilleurs produits et nouveautés high-tech pour retrouver une belle matière et arborer une crinière de rêve. 

01.04.2025 by Sandra Serpero
Voyage

Domaine Misíncu : déconnexion profonde au Cap Corse

Entre mer et maquis, à l’abri du monde, le Domaine Misíncu distille un luxe apaisant au cœur d’une nature préservée offrant la méditerranée à l’infini. Une quiétude qui incarne son plus haut potentiel entre les murs du spa, véritable sanctuaire bien-être invitant à profiter de soins experts dispensés avec une bienveillance rare. 

11.07.2025 by Sandra Serpero
Food

Le chef italien Simone Zanoni arrive à la Mamounia

À partir du 1er septembre 2025, l’iconique palace marrakchi donne les clés de son restaurant italien au chef Simone Zanoni pour écrire une nouvelle carte qui promet de faire rayonner les saveurs de la Botte.

23.06.2025 by Sandra Serpero

Be Well

Objectif : viser le bien-être

Énergie décuplée, peau rayonnante, corps tonique, esprit apaisé : cette sélection réunit les meilleurs alliés du quotidien pour conjuguer plaisir, équilibre et vitalité.

19.09.2025 by Sandra Serpero
Fashion Week

Chez H&M, un vestiaire qui mêle tailoring audacieux, esprit 90s et rébellion urbaine

H&M a dévoilé une collection Automne/Hiver 2025 audacieuse lors d’un défilé-concert à Londres, célébrant style et créativité.

19.09.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Harris Reed, la silhouette s’envole dans une fantaisie gothique et opulente

Pour sa dixième saison, Harris Reed explore le paradoxe entre enfermement et liberté dans une collection théâtrale et foisonnante.

19.09.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Maximilian Raynor, une collection entre mémoire ouvrière et flamboyance queer

Le créateur puise dans ses racines du Derbyshire et les transcende en un récit théâtral et intime.

19.09.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Stella Maxwell x Marella : une capsule glamour entre tailoring moderne et audace féminine

Stella Maxwell signe avec Marella une collection capsule pour les femmes puissantes, tout aussi élégante que résolument contemporaine.

19.09.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Mia Goth devient ambassadrice Dior sous la vision créative de Jonathan Anderson

Actrice libre et magnétique, Mia Goth incarne une féminité moderne au cœur de l’univers Dior.

19.09.2025 by Pauline Borgogno
Be Well

Cellution® : la technologie non invasive qui lisse, raffermit et sublime la peau

On a trouvé la solution innovante pour réduire visiblement la cellulite et redonner tonicité à la peau.

18.09.2025 by Pauline Borgogno

Fashion Week

London Fashion Week : ce qu’il faut savoir à propos des défilés à venir

Préparez-vous à une semaine riche en rebondissements, entre jeunes créateurs habités par la fougue et maisons traditionnelles en plein renouveau.

18.09.2025 by Pauline Borgogno