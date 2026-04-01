Le rajeunissement naturel, signature de Bella Labèque
Bella Labèque sublime le visage grâce à une méthode unique où le geste devient soin, et le soin, véritable renaissance.
Bella Labèque sublime le visage grâce à une méthode unique où le geste devient soin, et le soin, véritable renaissance.
En 2026, le parfum se porte comme une seconde peau.
Il accompagne, souligne et révèle.
Une écriture intime, où chaque sillage devient une signature.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.
Voici venue la saison des œufs de Pâques. Après avoir rivalisé d’ingéniosité en concevant bûches de Noël et galettes des rois, les grandes maisons parisiennes satisfont désormais les appétits des amateurs de la saison des cloches et des lapins. L’OFFICIEL Paris a sélectionné les plus fameuses. A déguster avant, pendant et après le week-end pascal.