Voici venue la saison des œufs de Pâques. Après avoir rivalisé d’ingéniosité en concevant bûches de Noël et galettes des rois, les grandes maisons parisiennes satisfont désormais les appétits des amateurs de la saison des cloches et des lapins. L’OFFICIEL Paris a sélectionné les plus fameuses. A déguster avant, pendant et après le week-end pascal.