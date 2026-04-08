ALO Trail, la basket pour avancer avec intention
Avec l’ALO Trail, alo signe une basket hybride qui conjugue technicité, style et pleine conscience, invitant chacun à avancer avec intention sur tous les terrains.
Avec l’ALO Trail, alo signe une basket hybride qui conjugue technicité, style et pleine conscience, invitant chacun à avancer avec intention sur tous les terrains.
Le printemps apporte toujours avec lui une forme de promesse, celle du renouveau, d’une fraicheur presque instinctive. Chez Trudon cette sensation a pris un visage : celui d’Hugo Ferroux, une arrivée discrète mais décisive, un souffle qui transforme en douceur.