L'Officiel Art

La vision d'auteur de Patrick Kinmonth

Célbre pour son approche visionnaire de la scénographie, Patrick Kinmonth allie recherche historique et innovation dans chacun de ses projets, comme l’exposition Yves Saint Laurent à Marrakech.

15.10.2025 by Nicolò Lapo Latini
face head person photography portrait adult male man

Tags

lofficiel-artPatrick Kinmonthexpositionscénographie

Articles associés

indoors shop person

L'Officiel Art

Zara fête ses 50 ans avec une collection unique signée par 50 créateurs

Pour son demi-siècle, Zara s’entoure de figures majeures de la mode, de l’art et du design pour imaginer des pièces inédites et collector.

02.10.2025 by Pauline Borgogno
plant architecture building housing lamp door house

L'Officiel Art

60 ans de K-Way® : une exposition à Paris pour redonner des couleurs aux jours de pluie

À Paris, là où tout a commencé, K-Way® célèbre six décennies de style, de pluie et de révolution vestimentaire à travers une exposition immersive mêlant art, mémoire et audace.

14.10.2025 by Pauline Borgogno
bag handbag adult female person woman shoe art figurine art gallery

L'Officiel Art

La scène française rayonne à Frieze London 2025

Artistes et galeries français insufflent une vitalité singulière à l’édition londonienne de Frieze London, qui se tiendra du 15 au 19 octobre prochains.

04.09.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

Lou Doillon pour Arthus Bertrand

Industry Trends

Lou Doillon crée des médailles pour Arthus Bertrand

Arthus Bertrand s’associe à l’artiste, autrice et musicienne Lou Doillon autour d'une série de médailles collector. 

15.10.2025 by Karen Rouach
Pyjama La Reserve Paris x Morpho+Luna

Shopping

Pour ses 10 ans, La Reserve Paris imagine une capsule de nuit

Quoi de plus chic que de s'endormir dans un pyjama en soie ? À l’occasion de son dixième anniversaire, l'hôtel de l'avenue Gabriel imagine « Suite 504 », une capsule de nuit en édition limitée avec la marque italienne Morpho + Luna. 

15.10.2025 by Karen Rouach
Crédit Photo ©Yiorgos Kaplanidis

Voyage

Success Story : Belvedere Hotel, repaire intimiste du coeur vibrant de Mykonos

Idéalement situé à proximité du port de Mykonos, le célèbre hôtel membre des Leading Hotels of the World propose une alternative intimiste aux megaresorts qui fleurissent sur la plus célèbre île des Cyclades

15.10.2025 by L'Officiel Paris
coat jacket hat blazer adult male man person glasses suit

Hommes

Willy Chavarria, maître de la mode militante

Encensé par la critique, critiqué par les censeurs, l’Hispano-Américain Willy Chavarria secoue la planète mode. Celui qui aurait pu choisir le confort d’une fifin de carrière exemplaire passée chez Ralph Lauren et Calvin Klein préfère, à 57 ans, rebattre les cartes avec sa propre marque, quitte à prendre des risques. Disruptif est un faible mot, le concernant.

15.10.2025 by Anne Gaffié
wristwatch robot

International Watch Review

Temps de jeux : les montres exceptionnelles qui se distinguent

Les montres les plus remarquables de cette année jouent selon leurs propres règles, qui mixent esthétique et performance pour toujours plus d’innovation.

15.10.2025 by L'OFFICIEL

Pop Culture

"From Louis to Vuitton" : une odyssée visuelle au cœur de la Maison aux mille voyages

À travers un ouvrage inédit, Louis Vuitton et Assouline invitent à explorer l’histoire et l’esprit d’une Maison où tradition, innovation et art du voyage se conjuguent au présent.

15.10.2025 by Pauline Borgogno
face head person photography portrait adult male man angry ring

Hommes

'Warmer Together" : Moncler célèbre l’amitié éternelle d'Al Pacino et Robert De Niro

Moncler réunit Al Pacino et Robert De Niro dans une ode cinématographique à la chaleur humaine, portée par l’émotion, la mémoire et le lien indéfectible.

15.10.2025 by Pauline Borgogno
microphone head person adult female woman face shoe wristwatch happy

Be Well

Épilation laser : quand la technologie libère le corps et l’esprit

Longtemps perçue comme douloureuse ou réservée à une élite, l’épilation laser séduit aujourd’hui un public plus large, en quête de confort, de gain de temps et d’un rapport plus apaisé au corps.

15.10.2025 by Pauline Borgogno