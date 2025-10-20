L'Officiel Art

Miu Miu renoue avec Art Basel Paris avec "30 Blizzards"

Miu Miu présente 30 Blizzards, une exposition performative signée Helen Marten qui explore avec radicalité les multiples états de l’expérience féminine.

20.10.2025 by Laure Ambroise
corner art painting boat transportation vehicle
Crédits : Courtesy of Miu Miu

