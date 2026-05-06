Au Château Voltaire, l'art habite chaque instant
Au cœur de Paris, le Château Voltaire réinvente l’hôtellerie en faisant de l’art une expérience immersive et évolutive.
Au cœur de Paris, le Château Voltaire réinvente l’hôtellerie en faisant de l’art une expérience immersive et évolutive.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.