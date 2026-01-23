Sandro capte l’air du temps avec la sneaker Light Wave et le sac Ezmeh
Entre inspirations rétro et lignes contemporaines, Sandro enrichit son vestiaire avec Light Wave, une sneaker aérienne, et Ezmeh, un sac au caractère affirmé.
Il y a des lieux où l’art de vivre n’est pas un concept mais une aspiration naturelle. Courmayeur en fait indéniablement partie. Niché au pied du Mont-Blanc, côté italien, le village, devenu mythique station de ski, conjugue avec justesse le glamour discret, la chaleur transalpine et une joie de vivre profondément ancrée dans la culture italienne. Ici, la montagne se vit autant avec les sens qu’avec le cœur. Trois jours suffisent pour tomber sous le charme, rêver d’y revenir.
Plus de cinquante ans après son lancement, la collection King Seiko Vanac, icône des années 1970 qui incarnait la modernité du Japon, fait son grand retour cette année. La Vanac 2025, c’est un nouveau mouvement et une esthétique sportive que nous décrypte son designer, Takuya Matsumoto.