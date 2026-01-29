Niché au calme, à seulement vingt minutes de la vibrante médina, le Fairmont Royal Palm Marrakech s’étire au cœur d’une oliveraie centenaire aux dimensions spectaculaires. Ce resort cinq étoiles qui cultive un luxe ample est le spot idéal pour les échappées en famille ou entre amis. À la clé ? Une déconnexion joyeuse.