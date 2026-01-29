Pandora x Bridgerton : une soirée d’exception sous le signe du romantisme
À Londres, Pandora a célébré sa collection Bridgerton lors d’une soirée fastueuse où bijoux, musique et romance ont recréé la magie de la série.
À Londres, Pandora a célébré sa collection Bridgerton lors d’une soirée fastueuse où bijoux, musique et romance ont recréé la magie de la série.
Niché au calme, à seulement vingt minutes de la vibrante médina, le Fairmont Royal Palm Marrakech s’étire au cœur d’une oliveraie centenaire aux dimensions spectaculaires. Ce resort cinq étoiles qui cultive un luxe ample est le spot idéal pour les échappées en famille ou entre amis. À la clé ? Une déconnexion joyeuse.
Chanel. Dior. Vuitton. Hermès. Le Tout-Paris n’a pas de répit en ces semaines de Fashion Week. Entre deux défilés, les fashionistas peuvent cependant compter sur Elisa Costantino et ses soins inspirés des salons de beauté les plus in de New-York. Rencontre avec l’esthéticienne préférée de votre mannequin préféré.