Mariacarla Boscono, muse d'une élégance éternelle pour Dolce&Gabbana
Dans les rues éternelles de Rome, Dolce&Gabbana célèbre une féminité instinctive, entre héritage et modernité.
Dans les rues éternelles de Rome, Dolce&Gabbana célèbre une féminité instinctive, entre héritage et modernité.
Au milieu des lignes sculpturales de la collection Printemps-Été 2026 et de l'atmosphère du Shed, la Maison romaine et le géant de la lunetterie célèbrent l'événement avec une immersion totale et un DJ set magnétique signé Mark Ronson.