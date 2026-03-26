Industry Trends

JOOPITER x God’s True Cashmere, une vente d’artistes engagés

Seize casquettes en cachemire, réinventées par des artistes majeurs, deviennent autant d’œuvres uniques mises aux enchères au profit de causes choisies par leurs créateurs.

26.03.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of JOOPITER x God’s True Cashmere

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