JOOPITER x God’s True Cashmere, une vente d’artistes engagés
Seize casquettes en cachemire, réinventées par des artistes majeurs, deviennent autant d’œuvres uniques mises aux enchères au profit de causes choisies par leurs créateurs.
Seize casquettes en cachemire, réinventées par des artistes majeurs, deviennent autant d’œuvres uniques mises aux enchères au profit de causes choisies par leurs créateurs.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”