Industry Trends

Lou Doillon crée des médailles pour Arthus Bertrand

Arthus Bertrand s’associe à l’artiste, autrice et musicienne Lou Doillon autour d'une série de médailles collector. 

15.10.2025 by Karen Rouach
Lou Doillon pour Arthus Bertrand
Lou Doillon pour Arthus Bertrand

Lou Doillon Arthus Bertrand

Lou Doillon pour Arthus Bertrand

Pyjama La Reserve Paris x Morpho+Luna

Shopping

Pour ses 10 ans, La Reserve Paris imagine une capsule de nuit

Quoi de plus chic que de s'endormir dans un pyjama en soie ? À l’occasion de son dixième anniversaire, l'hôtel de l'avenue Gabriel imagine « Suite 504 », une capsule de nuit en édition limitée avec la marque italienne Morpho + Luna. 

15.10.2025 by Karen Rouach
Crédit Photo ©Yiorgos Kaplanidis

Voyage

Success Story : Belvedere Hotel, repaire intimiste du coeur vibrant de Mykonos

Idéalement situé à proximité du port de Mykonos, le célèbre hôtel membre des Leading Hotels of the World propose une alternative intimiste aux megaresorts qui fleurissent sur la plus célèbre île des Cyclades

15.10.2025 by L'Officiel Paris
coat jacket hat blazer adult male man person glasses suit

Hommes

Willy Chavarria, maître de la mode militante

Encensé par la critique, critiqué par les censeurs, l’Hispano-Américain Willy Chavarria secoue la planète mode. Celui qui aurait pu choisir le confort d’une fifin de carrière exemplaire passée chez Ralph Lauren et Calvin Klein préfère, à 57 ans, rebattre les cartes avec sa propre marque, quitte à prendre des risques. Disruptif est un faible mot, le concernant.

15.10.2025 by Anne Gaffié
wristwatch robot

International Watch Review

Temps de jeux : les montres exceptionnelles qui se distinguent

Les montres les plus remarquables de cette année jouent selon leurs propres règles, qui mixent esthétique et performance pour toujours plus d’innovation.

15.10.2025 by L'OFFICIEL

Pop Culture

"From Louis to Vuitton" : une odyssée visuelle au cœur de la Maison aux mille voyages

À travers un ouvrage inédit, Louis Vuitton et Assouline invitent à explorer l’histoire et l’esprit d’une Maison où tradition, innovation et art du voyage se conjuguent au présent.

15.10.2025 by Pauline Borgogno
face head person photography portrait adult male man angry ring

Hommes

'Warmer Together" : Moncler célèbre l’amitié éternelle d'Al Pacino et Robert De Niro

Moncler réunit Al Pacino et Robert De Niro dans une ode cinématographique à la chaleur humaine, portée par l’émotion, la mémoire et le lien indéfectible.

15.10.2025 by Pauline Borgogno
microphone head person adult female woman face shoe wristwatch happy

Be Well

Épilation laser : quand la technologie libère le corps et l’esprit

Longtemps perçue comme douloureuse ou réservée à une élite, l’épilation laser séduit aujourd’hui un public plus large, en quête de confort, de gain de temps et d’un rapport plus apaisé au corps.

15.10.2025 by Pauline Borgogno