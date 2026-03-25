Figaret signe un vestiaire côtier avec l'Hôtel du Palais
Une capsule estivale exclusive unit Figaret et l’Hôtel du Palais autour d’un vestiaire inspiré de l’Atlantique et de l’art de vivre basque.
Une capsule estivale exclusive unit Figaret et l’Hôtel du Palais autour d’un vestiaire inspiré de l’Atlantique et de l’art de vivre basque.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”