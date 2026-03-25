Tina Kunakey signe une curation estivale pour Reformation
À l’occasion de l’ouverture de Reformation Passy, Tina Kunakey dévoile une sélection estivale inspirée, entre décontraction californienne et élégance basque.
À l’occasion de l’ouverture de Reformation Passy, Tina Kunakey dévoile une sélection estivale inspirée, entre décontraction californienne et élégance basque.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”