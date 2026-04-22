Chez Miu Miu, l'éloge d'un été suspendu
Dans une lumière dorée et diffuse, Miu Miu célèbre une féminité libre, entre douceur solaire et élégance instinctive.
Dans une lumière dorée et diffuse, Miu Miu célèbre une féminité libre, entre douceur solaire et élégance instinctive.
Du 2 au 4 mai 2026, Saint-Tropez ouvre sa saison avec un rendez-vous devenu incontournable, où la gastronomie se raconte au plus près de celles et ceux qui la rendent possible. Trois jours de rencontres, de transmission et de célébration au cœur du terroir méditerranéen.
À Milan, au cœur du prestigieux Circolo Filologico, Miu Miu inaugure la quatrième édition de son Literary Club. Sous le titre Politics of Desire, l’événement transforme le salon littéraire en un laboratoire de pensée radicale, où la mode s'efface devant le pouvoir subversif des mots.