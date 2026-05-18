Ana de Armas incarne la nouvelle montre Color Blossom de Louis Vuitton
Avec la montre Color Blossom, Louis Vuitton transforme son icône joaillière en une création horlogère précieuse où couleurs, gemmes et savoir-faire dialoguent.
Avec la montre Color Blossom, Louis Vuitton transforme son icône joaillière en une création horlogère précieuse où couleurs, gemmes et savoir-faire dialoguent.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.