Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, se distingue en costume ZEGNA
Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a marqué les esprits par un discours émouvant et un style signé ZEGNA.
Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a marqué les esprits par un discours émouvant et un style signé ZEGNA.
Grace Coddington poursuit sa collaboration avec la Maison et célèbre ainsi l'Art of Packing, qui rappelle le métier initial de Louis Vuitton, layetier-emballeur, avant de devenir le plus grand des malletiers.
David Mallett, l’un des dix coiffeurs les plus reconnus au monde, transforme le soin des cheveux en un véritable art avec des textures sensorielles et des actifs naturels. De l’Élixir nourrissant au scrub purifiant, chaque geste sublime cheveux et cuir chevelu pour une expérience unique.