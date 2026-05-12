Hommes

Johnny Huang est nommé nouveau visage global de Ferragamo

La maison italienne Ferragamo annonce l’acteur Johnny Huang comme nouvel ambassadeur mondial, incarnant une vision contemporaine de l’élégance masculine.

12.05.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Ferragamo

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