Johnny Huang est nommé nouveau visage global de Ferragamo
La maison italienne Ferragamo annonce l’acteur Johnny Huang comme nouvel ambassadeur mondial, incarnant une vision contemporaine de l’élégance masculine.
La maison italienne Ferragamo annonce l’acteur Johnny Huang comme nouvel ambassadeur mondial, incarnant une vision contemporaine de l’élégance masculine.
La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.