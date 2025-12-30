Hommes

Joe Keery signe la plus belle leçon de style de la promo de "Stranger Things" 5

À l’occasion de la promotion de la très attendue saison 5 de Stranger Things, Joe Keery livre une démonstration de style aussi subtile que magnétique.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
hollywood coat jacket glasses adult male man person fashion solo performance belt
Crédits : Getty Images

Tags

hommesstranger-thingsJoe Keerylookmodepromo

Articles associés

clothing knitwear sweater sweatshirt hoodie hood accessories formal wear tie

Hommes

Louis Vuitton Trunk Edition, l’art du vestiaire durable et élégant

Avec la Trunk Edition Fall-Winter 2026, Louis Vuitton revient à sa première malle pour façonner un vestiaire masculin intemporel, pensé pour durer et se porter sans effort.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
person solo performance hat adult male man coat suit glasses portrait

Hommes

À Séoul, G-DRAGON sublime la Plume iconique de Chanel

À l’occasion de ses concerts de tournée mondiale 2025 à Séoul, G-DRAGON a incarné l’audace libre de Chanel en portant la broche Plume 1932 de la Maison.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
accessories sunglasses glasses person photography portrait coat suit adult man

Hommes

Louis Vuitton accueille Future parmi ses Amis de la Maison

Louis Vuitton annonce Future comme nouvel Ami de la Maison, célébrant une vision commune de la créativité et de l’innovation portée par Pharrell Williams.

16.12.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

book publication advertisement poster comics outdoors

French Riviera

Le rêve d'hiver de Walt Disney

Le royaume de Disney n’aura jamais sa montagne. Dans les années 60, après le succès de Disneyland, Walt Disney imaginait une station de sports d’hiver idéale, presque futuriste, nichée au cœur la forêt nationale de Sequoia, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. C’était sans compter les militants écologistes... et les avalanches.

28.12.2025
adult female person woman lady

Pop Culture

5 films événements à voir absolument en salles en 2026

Entre fresques mythologiques, romances tourmentées et frissons politiques, 2026 s’annonce comme une année de cinéma spectaculaire et habité.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag purse tote bag

Industry Trends

Fauré Le Page suspend le temps avec sa collection Cloud 7

Inspirée de l’aube parisienne, la collection Cloud 7 de Fauré Le Page capture cet instant suspendu où la ville hésite encore à s’éveiller.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
hollywood coat jacket glasses adult male man person fashion solo performance belt

Hommes

Joe Keery signe la plus belle leçon de style de la promo de "Stranger Things" 5

À l’occasion de la promotion de la très attendue saison 5 de Stranger Things, Joe Keery livre une démonstration de style aussi subtile que magnétique.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
pool water swimming pool indoors interior design outdoors

Be Well

Seed to Skin au Bvlgari Hotel Paris, l'élégance du soin toscan

Au Bvlgari Hotel Paris, l’excellence italienne s’incarne désormais dans une expérience de soin où la nature toscane et la science cosmétique dialoguent.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
hotel resort city urban outdoors nature car scenery peak condo

Voyage

Alpes Hôtel du Pralong, l'âme du luxe alpin à Courchevel 1850

À Courchevel 1850, l’Alpes Hôtel du Pralong incarne un art de vivre rare, où le luxe discret épouse la grandeur immaculée des Alpes françaises.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
blouse clothing bed furniture person publication home decor

French Riviera

Angelina Woreth et le bruit des perceuses

Dans le hall de l’hôtel Massé tout juste rénové, l’actrice Angelina Woreth, 25 ans, nous a rejoint pour discuter de chance et du fracas des chantiers. Portrait.

28.12.2025 by L'Officiel Riviera
adult male man person chair furniture window head photography portrait

French Riviera

Neige, Champagne & Volupté

Installée depuis des décennies sur les pistes de Val d’Isère, La Folie Douce est une institution qui ne cesse de faire parler d’elle. Véritable temple de la fête sur les pistes, son image tout en décibels cache en vérité un projet alliant passion pour la restauration et détermination sans faille de son fondateur, Luc Reversade. Nous lui avons rendu visite sur place, le temps d’un après-midi. Portrait.

28.12.2025 by SAUL DAGERMAN