Après une tournée mondiale de six ans, Jay Chou s’est éloigné des projecteurs pour retrouver le calme où sa créativité prend racine. Un quart de siècle après ses débuts, il voit plus clairement ce qu’il souhaite transmettre, et ce qu’il est prêt à réinventer. Un nouvel album, une autre tournée et une vague d’idées fraîches se dessinent déjà pour 2026…