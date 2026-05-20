Harry Styles met à l'honneur Prada lors de son "Together, Together" Tour
À Amsterdam, Harry Styles a offert une nouvelle démonstration de son style singulier en apparaissant sur scène dans une silhouette Prada aux accents pop.
À Amsterdam, Harry Styles a offert une nouvelle démonstration de son style singulier en apparaissant sur scène dans une silhouette Prada aux accents pop.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.