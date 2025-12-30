French Riviera

Angelina Woreth et le bruit des perceuses

Dans le hall de l’hôtel Massé tout juste rénové, l’actrice Angelina Woreth, 25 ans, nous a rejoint pour discuter de chance et du fracas des chantiers. Portrait.

28.12.2025 by L'Officiel Riviera
blouse clothing bed furniture person publication home decor
Angelina Woreth, Photography by Kenzia Bengel de Valulx

Tags

cinemaactrice

