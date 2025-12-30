Angelina Woreth et le bruit des perceuses

Installée depuis des décennies sur les pistes de Val d’Isère, La Folie Douce est une institution qui ne cesse de faire parler d’elle. Véritable temple de la fête sur les pistes, son image tout en décibels cache en vérité un projet alliant passion pour la restauration et détermination sans faille de son fondateur, Luc Reversade. Nous lui avons rendu visite sur place, le temps d’un après-midi. Portrait.