Au coeur de la montagne
Depuis plusieurs années, ce jeune homme partage son temps entre une vie à Paris et une grange plantée en altitude dans les Alpes.
Pour ceux à qui les pistes ne suffisent plus, les randonnées en peau de phoque sont une alternative non seulement physique, mais aussi méditative. La montagne est un territoire qui recèle maints secrets, mais dont certains sont à chercher au fond de soi-même. Récit d’une journée sur les pentes vierges d’un mont isolé.
