Au Festival de Cannes, Diane Kruger adopte l’audace chic des Iconic Shades
Au 79e Festival de Cannes, Diane Kruger a captivé les regards en incarnant l’esprit glamour de la nouvelle collection Iconic Shades de Silhouette Eyewear.
Au 79e Festival de Cannes, Diane Kruger a captivé les regards en incarnant l’esprit glamour de la nouvelle collection Iconic Shades de Silhouette Eyewear.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.