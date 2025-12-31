Le royaume de Disney n’aura jamais sa montagne. Dans les années 60, après le succès de Disneyland, Walt Disney imaginait une station de sports d’hiver idéale, presque futuriste, nichée au cœur la forêt nationale de Sequoia, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. C’était sans compter les militants écologistes... et les avalanches.