Chez Oscar de la Renta, un retour aux origines pour ses 60 ans

Pour son défilé Pre-Fall 2026, Oscar de la Renta a choisi Saint-Domingue pour célébrer ses 60 ans dans un hommage intime et magistral à ses racines dominicaines.

31.12.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Oscar de le Renta

