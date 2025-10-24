TheraFace Mask Glo : la luminothérapie s’offre Kendall Jenner en muse
Therabody dévoile son masque LED nouvelle génération et confie à Kendall Jenner le rôle d’incarner une beauté rayonnante et technologique.
Therabody dévoile son masque LED nouvelle génération et confie à Kendall Jenner le rôle d’incarner une beauté rayonnante et technologique.
Visionnaire à la tête de 111SKIN, rencontre avec Eva Alexandridis qui transpose la technologie médicale des exosomes dans un soin à domicile. Un protocole de trente jours, testé en clinique et sublimé au Spa du Royal Monceau – Raffles Paris, qui repense la performance de la peau.