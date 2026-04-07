Terracotta, l’éclat Golden Dunes
Guerlain réinvente sa poudre iconique Terracotta avec Golden Dunes, une édition limitée inspirée des dunes marocaines et sublimée par l’art du zellige.
Guerlain réinvente sa poudre iconique Terracotta avec Golden Dunes, une édition limitée inspirée des dunes marocaines et sublimée par l’art du zellige.
En 2026, le parfum se porte comme une seconde peau.
Il accompagne, souligne et révèle.
Une écriture intime, où chaque sillage devient une signature.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.