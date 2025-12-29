Beauté

Bubblegum pink : la teinte maquillage la plus tendance (et audacieuse) de l’hiver

Teinte glacée et joyeuse, le bubblegum pink s’impose cet hiver comme un éclat de couleur salvateur face à la monotonie froide et minimaliste.

29.12.2025 by Pauline Borgogno
Chloé printemps-été 2026 (Getty Images)

