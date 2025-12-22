Anya-Taylor Joy, Jisoo et Willow Smith : 3 visages pour 3 sillages signés Dior Addict
Trois icônes contemporaines unissent leurs auras pour insuffler à Dior Addict l’audace joyeuse d’une nouvelle génération.
Pour ceux à qui les pistes ne suffisent plus, les randonnées en peau de phoque sont une alternative non seulement physique, mais aussi méditative. La montagne est un territoire qui recèle maints secrets, mais dont certains sont à chercher au fond de soi-même. Récit d’une journée sur les pentes vierges d’un mont isolé.
Après une tournée mondiale de six ans, Jay Chou s’est éloigné des projecteurs pour retrouver le calme où sa créativité prend racine. Un quart de siècle après ses débuts, il voit plus clairement ce qu’il souhaite transmettre, et ce qu’il est prêt à réinventer. Un nouvel album, une autre tournée et une vague d’idées fraîches se dessinent déjà pour 2026…