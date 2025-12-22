Articles associés

Beauté

Hailey Bieber renoue avec le bob, version nineties et liberté retrouvée

À l’aube d’une nouvelle année, Hailey Bieber surprend avec un bob revisité, plus souple, plus libre, résolument contemporain.

18.12.2025 by Pauline Borgogno
adult female person woman cosmetics lipstick face head

Beauté

10 produits de beauté à acheter en Décembre 2025

Pour rayonner de mille feux à l'approche des festivités, voici les nouveautés beauté à ajouter à son vanity.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
new york clothing coat adult female person woman lady blonde hair overcoat

Beauté

Frost-bitten blush, la nouvelle signature beauté de l’hiver

Un souffle d’air glacé, une joue rosée : le frost-bitten blush s’impose comme le détail chic et désirable de l’hiver.

16.12.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

face head person dimples black hair hair photography portrait

Beauté

Anya-Taylor Joy, Jisoo et Willow Smith : 3 visages pour 3 sillages signés Dior Addict

Trois icônes contemporaines unissent leurs auras pour insuffler à Dior Addict l’audace joyeuse d’une nouvelle génération.

22.12.2025 by Pauline Borgogno
photography mountain range nature outdoors peak coat jacket person hat glasses

French Riviera

Le Silence d’Altitude

Pour ceux à qui les pistes ne suffisent plus, les randonnées en peau de phoque sont une alternative non seulement physique, mais aussi méditative. La montagne est un territoire qui recèle maints secrets, mais dont certains sont à chercher au fond de soi-même. Récit d’une journée sur les pentes vierges d’un mont isolé. 

21.12.2025 by Par Pierre Sogol
clothing knitwear sweater sweatshirt hoodie hood accessories formal wear tie

Hommes

Louis Vuitton Trunk Edition, l’art du vestiaire durable et élégant

Avec la Trunk Edition Fall-Winter 2026, Louis Vuitton revient à sa première malle pour façonner un vestiaire masculin intemporel, pensé pour durer et se porter sans effort.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
hotel resort housing villa chair desk pool water couch outdoors

Voyage

L'aventure Mauricienne avec The Lux Collective

L’hiver est là avec son lot de matins gris et de températures avoisinant le bas du thermomètre, et avec lui l’envie de s’envoler au soleil devient irrésistible. Direction la vedette de l’océan Indien : l’île Maurice !

19.12.2025 by Pascale Savary
shoe adult male man person publication cup book furniture candle

Hommes

Jay Chou : "La musique dépasse toutes les frontières"

Après une tournée mondiale de six ans, Jay Chou s’est éloigné des projecteurs pour retrouver le calme où sa créativité prend racine. Un quart de siècle après ses débuts, il voit plus clairement ce qu’il souhaite transmettre, et ce qu’il est prêt à réinventer. Un nouvel album, une autre tournée et une vague d’idées fraîches se dessinent déjà pour 2026…

19.12.2025 by Angel Fong et Chris Chan
new york face head person smile adult male man portrait blazer dimples

Industry Trends

Pieter Mulier, prochain directeur artistique de Versace ?

Dans la fashion sphere, le nom de Pieter Mulier circule avec insistance comme la clé d’un nouveau cycle pour Versace.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
food food presentation brunch cup plate

Food

À l’Hôtel du Louvre, une parenthèse gourmande inspirée d'Emily in Paris

Au cœur du 1er arrondissement, l’Hôtel du Louvre réinvente l’art de vivre parisien à travers une collection d’expériences aussi élégantes qu’audacieuses.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
coat high heel shoe adult female person woman handbag dress man

Industry Trends

Fendi célèbre "Emily in Paris" dans une capsule glamour

Fendi célèbre l’arrivée de la cinquième saison d’Emily in Paris avec une capsule exclusive où le glamour romain rencontre l’insouciance chic de la série.

19.12.2025 by Pauline Borgogno