Comment avoir bonne mine ? Notre sélection des blushs les plus désirables du marché
Le blush se choisit autant pour sa couleur du rose tendre au corail que pour sa texture : liquide, crème, encre ou poudre, à chacune son effet.
Le blush se choisit autant pour sa couleur du rose tendre au corail que pour sa texture : liquide, crème, encre ou poudre, à chacune son effet.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”