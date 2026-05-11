Be Well

Dior lance sa collection Haute Wellness

Pensée par Cordelia de Castellane, la collection Haute Wellness Dior transforme les rituels de bien-être en une expérience aussi apaisante qu’élégante.

11.05.2026 by Pauline Borgogno
person arm body part
Crédits : Courtesy of Dior

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11.05.2026 by Laure Ambroise