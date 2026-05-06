Fête des Mères 2026 : nos idées pour lui faire plaisir à coup sûr
Qu'elle aime la mode, la beauté ou les plaisirs sucrés : L'OFFICIEL dévoile sa sélection de cadeaux bien pensée pour célébrer toutes les mamans.
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La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.