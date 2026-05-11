Maillon Perle, une architecture du lien signée dinh van
Avec Maillon Perle, dinh van réinvente l’un de ses motifs iconiques en faisant du mouvement, de la fluidité et de l’épure les fondements d’une joaillerie résolument contemporaine.
Avec Maillon Perle, dinh van réinvente l’un de ses motifs iconiques en faisant du mouvement, de la fluidité et de l’épure les fondements d’une joaillerie résolument contemporaine.
De ses débuts en 1972 à ses collections les plus récentes, un nouvel ouvrage signé Bridget Foley explore l’influence durable de Ralph Lauren sur l’esthétique américaine et le vestiaire féminin contemporain.
La sélection de la 79e édition du Festival de Cannes fait dialoguer des cinéastes confirmés et des figures inattendues, de Pedro Almodóvar à John Travolta, dans un même mouvement de transmission et de réinvention, et autour d’actrices emblématiques, telles Catherine Deneuve et Penélope Cruz. Entre héritage et mutation, le rendez-vous mondial du cinéma met en tension récits intimes et écritures plus frontales, où chaque film tente de tracer sa propre ligne de fracture.