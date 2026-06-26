Bagatelle St Tropez, une certaine idée de l'été.
Restaurant iconique de Pampelonne, Bagatelle célèbre cette saison l'art de vivre de la Riviera entre gastronomie méditerranéenne, jardin d'été, rendez-vous festifs et collaborations exclusives.
Restaurant iconique de Pampelonne, Bagatelle célèbre cette saison l'art de vivre de la Riviera entre gastronomie méditerranéenne, jardin d'été, rendez-vous festifs et collaborations exclusives.
C'est l'événement de l'été : Spider-Man : Brand New Day sera sur grand écran fin juillet... et avec le bonheur de retrouver notre couple favori Zendaya-Tom Holland en promotion ensemble, tout en style.