Sienna Miller x Charlotte Tilbury, la collaboration beauté de l'été
Avec Pillow Talk in Bloom, la maquilleuse star Charlotte Tilbury réinvente son univers culte dans une campagne lumineuse et naturelle, portée par Sienna Miller.
Avec Pillow Talk in Bloom, la maquilleuse star Charlotte Tilbury réinvente son univers culte dans une campagne lumineuse et naturelle, portée par Sienna Miller.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”